I dipendenti dell’Arpas, l’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente, passano al contratto collettivo della Regione Sardegna. Siglato l’accordo tra i sindacati e l’assessora degli Affari generali, Mariaelena Motzo.

La misura interessa 313 dipendenti che vedranno dunque riconosciuti gli stessi diritti contrattuali dei colleghi di altre agenzie regionali. “Siamo orgogliosi di aver riportato equità contrattuale per questi professionisti di altissimo livello, che per anni hanno svolto un ruolo cruciale per la nostra Regione” ha commentato Motzo.

Si chiude così “una situazione che si protraeva da troppo tempo, garantendo finalmente ai lavoratori condizioni paritarie”. La firma arriva al termine di un lungo lavoro di confronto con le organizzazioni sindacali, che si è concretizzato in un pre-accordo siglato lo scorso 4 dicembre e nella successiva definizione dei dettagli finanziari e operativi.

“Questo accordo, frutto di un forte impegno politico, determina un atto di equità e giustizia e un riconoscimento al valore del lavoro svolto dai dipendenti Arpas per la tutela dell’ambiente e la salvaguardia del nostro territorio” chiosa l’assessora.

