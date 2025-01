L’arredamento è diventato una vera e propria passione per diverse città e tra queste ci sono anche Cagliari e Olbia.

Secondo quanto riportato dallo studio effettuato da Wallapop, la città gallurese si piazza all’undicesimo posto in Italia, mentre il capoluogo si piazza al diciottesimo.

Per lo studio, il portale ha analizzato oltre 140mila ricerche effettuate su Google relativamente all’arredamento che hanno coperto 50 città italiane.

Tra le principali tendenze emergono quelle moderne e minimaliste, così come il ritorno al vintage. Insomma, in Sardegna l’attenzione per la moda manca mai.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it