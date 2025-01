Questa sera, alle 20.45, allo stadio Olimpico Grande Torino si disputerà Torino-Cagliari, la partita inaugurale della 22ª giornata di Serie A.

I granata, reduci da un pareggio esterno per 1-1 contro la Fiorentina, cercheranno di interrompere una serie di quattro pareggi consecutivi. Dall’altra parte, i rossoblù arrivano con il morale alto: sono imbattuti da tre gare e vengono da un convincente 4-1 rifilato al Lecce davanti al proprio pubblico all’Unipol Domus.

In palio punti fondamentali per entrambe le squadre, che vogliono consolidare la propria posizione in classifica, mantenendosi lontane dalla zona retrocessione e puntando a una maggiore tranquillità.

Dove vederla. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva per gli abbonati a Dazn e sul canale Zona Dazn 1 (214) per chi ha integrato il proprio abbonamento Sky.

Probabili formazioni.

Torino (4-2-3-1): Milinkovic; Walukiewicz, Maripan, Coco, Masina; Ricci, Tameze; Lazaro, Vlasic, Karamoh; Adams.

Allenatore: Vanoli.

Cagliari (4-4-1-1): Caprile; Zappa, Mina, Luperto, Obert; Zortea, Adopo, Makoumbou, Felici; Viola; Piccoli.

Allenatore: Nicola.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it