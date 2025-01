Sono in corso le operazioni di collaudo e riapertura del primo tratto della via Roma, a Cagliari. Salvo maltempo, i lavori dovrebbero concludersi entro la prossima settimana, permettendo così il ritorno del traffico veicolare tra piazza Ingrao e via Dei Mille.

L’Amministrazione ha posto particolare attenzione al sistema della viabilità del quartiere Marina, al fine di garantire un equilibrio tra la circolazione dei veicoli e la pedonalizzazione dell’area durante i mesi finali di completamento dei lavori. La segnaletica del nuovo tratto consentirà sia l’ingresso e l’uscita dei mezzi dal quartiere, sia il collegamento pedonale con la nuova passeggiata, che sarà resa immediatamente fruibile.

Nel dettaglio, da viale Regina Margherita si potrà svoltare in via Roma e da via Roma proseguire in viale Diaz, oppure svoltare in via Pirastu. Da viale Bonaria, ugualmente, si potrà accedere in via Roma, fermo restando il prosieguo dei lavori del secondo e ultimo lotto del cantiere.

Intanto, in piazza Matteotti si sta ultimando il restauro della storica pensilina. Inoltre, l’Amministrazione sta lavorando per rendere più vivibile la piazza, con l’inserimento di attività commerciali che verranno assegnate tramite un bando specifico attualmente in fase di studio.

