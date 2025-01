La Sardegna alle prese con il caro tariffe Rc auto. A dicembre 2024, per assicurare un veicolo a quattro ruote, occorrevano in media 556,49 euro, ovvero il 7,9% in più rispetto a 6 mesi precedenti.

A svelare i dati è l’Osservatorio di Facile.it. Secondo il report, sono oltre 20mila gli automobilisti sardi che, a causa di un sinistro con colpa dichiarato nel 2024, vedranno peggiorare quest’anno la propria classe di merito, con relativo aumento del costo dell’Rc auto.

Dall’analisi del comparatore – realizzata su un campione di oltre 955mila preventivi raccolti su Facile.it tra novembre e dicembre 2024 – è emerso che in Sardegna la quota di guidatori colpiti dai rincari a causa di un sinistro con colpa è pari al 2,29% del totale, la seconda regione italiana con la percentuale più alta.

Analizzando il campione su base provinciale emerge che Cagliari è la provincia sarda che ha registrato la percentuale più alta di guidatori che, nel 2024, hanno denunciato un sinistro con colpa (2,85%, seconda provincia a livello nazionale) e che, quindi, vedranno peggiorare la propria classe di merito e, di conseguenza, salire il costo dell’Rc auto.

Seguono nella graduatoria regionale Sud Sardegna (2,32%) e Nuoro(2,24%).Chiudono la classifica Oristano (1,68%) e – a breve distanza – Sassari, area sarda dove in percentuale sono stati denunciati alle assicurazioni meno incidenti con colpa (1,62%).

