Valentino Delfino, 43enne cagliaritano, ha perso la vita questa mattina in un tragico incidente stradale avvenuto sull’autostrada A15, nei pressi di Aulla, in provincia di Massa Carrara. Delfino, che avrebbe compiuto 44 anni tra due giorni, è deceduto dopo essere stato sbalzato fuori dal suo furgoncino.

Le autorità stanno lavorando per ricostruire la dinamica dell’incidente, che al momento rimane ancora poco chiara.

Valentino Delfino era noto per il suo amore per il Cagliari Calcio, che condivideva spesso sui social. La sua scomparsa ha lasciato sgomenti amici e conoscenti, che lo ricordano in queste ore con tantissimi messaggi d’affetto.

