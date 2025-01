Davide Nicola, allenatore del Cagliari, è intervenuto in conferenza stampa a margine della sconfitta per 2-0 in casa del Torino grazie alla doppietta dell’attaccante scozzese Che Adams.

Sulla gara: “Non abbiamo avuto il giusto livello di energia mentale e fisica, abbiamo faticato in entrambe le fasi e in tutte le situazioni di gioco. Il Toro ha i suoi meriti, è una buona squadra, ma noi eravamo più stanchi: nelle precedenti tre gare avevamo speso tanto, stiamo facendo recuperare qualche giocatore. Loro stavano bene, noi non eravamo al top. Va riconosciuto, abbiamo faticato a creare superiorità”.

Sulle scelte di formazione: “Abbiamo cercato di far rifiatare qualcuno. Ci sono ragazzi che giocano tanto, ma non avevano accusato la stanchezza. E anche chi è entrato non è riuscito a dare una spinta in più. Succede, ora stacchiamo e abbiamo una settimana per preparare una bella partita competitiva”.

