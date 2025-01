Nella notte i malviventi sono entrati in azione a Cagliari, in Viale Poetto, presso un supermercato “Tutti i giorni”.

I ladri hanno sfondato la vetrata d’ingresso utilizzando un’automobile per introdursi all’interno del locale riuscendo in seguito a portare via la cassaforte.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia che si stanno adoperando per rinvenire le immagini attraverso le telecamere di sicurezza. Il bottino sottratto potrebbe essere ingente.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it