Sebastiano Luperto, difensore del Cagliari, è intervenuto a margine della sconfitta per 2-0 subita contro il Torino in trasferta.

“Avremmo dovuto adottare altre misure in campo, ma non ci siamo riusciti, anche per merito dell’avversario a cui vanno fatti i complimenti. E’ una gara che ci deve dare un grande insegnamento, ma una volta analizzati gli errori commessi dovremo subito archiviarla e iniziare a pensare alla prossima”, dichiara il difensore rossoblù.

“Avremmo potuto fare sicuramente molto meglio. È stata una partita sbagliata, venivamo da 7 punti in 3 gare, avremmo potuto fare un ulteriore step. Così non è stato, c’è rammarico. Pensiamo a preparare alla grande la prossima gara. La Lazio è una squadra molto forte, in salute, gioca bene, ma ci faremo trovare pronti“.

