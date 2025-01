Il sindaco di Sennori Nicola Sassu ha denunciato la nuova folle e stupida sfida che si è diffusa nel paese. Tanti ragazzini si sdraiano in mezzo alla strada e poi si alzano nel momento in cui sta per passare una macchina.

“È stato avvistato un gruppo di ragazzi che si sdraiano sulla strada provinciale che porta a Osilo, precisamente all’altezza dell’intersezione con la strada di Palmiteddu. Si tratta di una “challenge” diffusa sui social, che consiste nel sdraiarsi in mezzo alla strada e alzarsi all’ultimo momento, poco prima che passi un veicolo, per aumentare il livello di adrenalina” ha spiegato Sassu che poi mette in allerta anche i genitori:

“Questa pratica è estremamente pericolosa. I Carabinieri sono stati allertati, ma al momento non sappiamo se questi ragazzi siano di Sennori. Per precauzione, chiediamo ai genitori di ragazzi che sono usciti di verificare dove si trovano”.

Sassu poi conclude: “In situazioni come queste, è fondamentale utilizzare tutti i mezzi a nostra disposizione per evitare che possa verificarsi una tragedia. Una macchina, fortunatamente, è riuscita a evitarli solo grazie alla velocità ridotta con cui viaggiava”.

