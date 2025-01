I vigili del fuoco di Olbia sono intervenuti questa sera intorno alle 18:00 per un incidente stradale sulla sp 127 che ha visto coinvolti tre autoveicoli.

Due le vetture che per cause ancora da stabilire si sono scontrate tra loro al centro della carreggiata andando successivamente ad impattare contro una terza ferma in sosta a bordo strada.

Feriti i conducenti di entrambe le autovetture che sono stati trasportati all’ospedale di Olbia per accertamenti dal personale del 118 accorso con due ambulanze.

La squadra VF ha da prima collaborato con i sanitari per portare i primi soccorsi e di seguito messo in sicurezza l’area dell’incidente.

Sul posto Polizia locale di Olbia

