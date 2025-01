Arrivano i primi frutti dell’attività svolta dal tavolo operativo costituito tra l’Assessorato regionale dell’Agricoltura, Agea e Argea. A partire dalla seconda decade del mese di febbraio, alle aziende che presentavano criticità sull’eleggibilità delle superfici potrà essere pagata la Pac (Politica Agricola Comune).

I risultati sono stati illustrati dall’assessore Gianfranco Satta a margine del tavolo verde con le associazioni di categoria a cui ha partecipato in videoconferenza, il direttore di Agea coordinamento Salvatore Carfì.

“Esprimo soddisfazione per la qualità e la tempestività del lavoro svolto e in corso di svolgimento dall’Assessorato, da Argea e da Agea, che ringrazio in modo particolare per la leale ed efficace collaborazione prestata con il comune obiettivo di sostegno alle nostre imprese agricole e zootecniche. Questo rinnovato spirito di collaborazione potrà sicuramente consentire una migliore gestione dei fondi agricoli europei e rappresentare un nuovo e proficuo metodo di lavoro” riferisce l’assessore regionale dell’Agricoltura Gianfranco Satta.

Nella gestione delle domande di adesione al primo e al secondo pilastro della Pac, la misura a sostegno del reddito degli agricoltori dell’Unione Europea, si era registrata una consistente riduzione delle superfici eleggibili all’accesso al sostegno previsto dalla domanda unica e dallo Sviluppo rurale.

Per effetto dell’introduzione di un nuovo sistema di gestione e controllo che ha dato origine alla Carta Nazionale dell’uso dei suoli, il 50% circa delle superfici regionali sono state classificate con macrouso bosco e pertanto ritenute ineleggibili al pagamento degli interventi a superficie della Pac e ai pagamenti diretti a favore degli agricoltori. Già nei mesi scorsi, l’Assessorato dell’Agricoltura e Argea hanno rappresentato la grave criticità che ha determinato la consistente riduzione del pagamento degli anticipi programmati nello scorso mese di novembre.

