Tiene ancora banco la questione legata all’ex centrocampista del Cagliari Radja Nainggolan che, nella mattinata di ieri, è stato tratto in arresto in Belgio durante le indagini delle forze dell’ordine per traffico internazionale di droga.

Nainggolan ha trascorso la notte in prigione e oggi comparirà nuovamente davanti al gip, come riportato da diversi organi di stampa dal Belgio. Il giudice istruttore deciderà se trattenere ancora il calciatore o rilasciarlo.

Sempre stando alle fonti della stampa belga, Nainggolan sarebbe accusato di riciclare i soldi della banda dedita al traffico di stupefacenti. Con lui in manette sono finite altre 15 persone.

