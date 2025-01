La Dinamo Sassari riabbraccia Rashawn Thomas, uno dei protagonisti della storica vittoria della Fiba Europe Cup e della straordinaria stagione 2019. L’ala-centro americana, classe 1994, originario di Oklahoma City, torna in Sardegna dopo un percorso che lo ha visto protagonista in Europa e in Asia.

Thomas si è formato all’Università di Texas A&M-Corpus Christi, dove ha stabilito il record di stoppate in una stagione (73). Dopo l’esperienza con la Dinamo, ha giocato con il Partizan Belgrado e successivamente ha militato nei campionati di Corea, Giappone e infine Cina, dove ha vestito la maglia dei Fujian Sturgeons.

Nel suo primo anno con Sassari, Thomas fu decisivo nella striscia di 22 vittorie consecutive con Gianmarco Pozzecco in panchina, contribuendo in maniera determinante all’ottima stagione della squadra. “Lungo di grande impatto fisico che può giocare sia da 4 che da 5 – lo descrive la Dinamo nell’annuncio del suo ritorno – capacità di giocare spalle a canestro ma di tirare anche da 3 punti. Energia e potenza fisica sono due qualità di Thomas, che ritorna alla Dinamo a distanza di quasi 7 anni”.

