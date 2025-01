Lavori importanti a Pirri e traffico deviato. Dal 3 febbraio al 31 marzo 2025 cambierà la viabilità in via Degli Astri, a causa di interventi infrastrutturali per la manutenzione straordinaria della rete pluviale.

Le principali modifiche al traffico prevedono la chiusura alla circolazione veicolare nel tratto tra via Duca di Genova e via Guttuso e l’istituzione del senso unico di marcia tra via Guttuso e via De Chirico, con direzione da via Guttuso a via De Chirico.

Inoltre ci sarà l’obbligo di svolta a sinistra per i veicoli provenienti da via Guttuso all’intersezione con via Degli Astri e l’obbligo di svolta a destra per i veicoli che percorrono via Degli Astri in direzione Sud/Est all’intersezione con via De Chirico. Durante i lavori saranno garantiti percorsi pedonali sicuri.

