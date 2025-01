Fuoco in via Monte Arci a Monserrato nelle prime ore del mattino. Le fiamme, divampate poco prima delle 4, hanno coinvolto 4 veicoli parcheggiati. L’allarme è stato lanciato dai residenti e da alcuni automobilisti di passaggio, portando all’intervento immediato dei Vigili del fuoco, dei Carabinieri di Monserrato e del Nucleo Radiomobile di Quartu.

L’incendio è stato circoscritto e domato dopo oltre un’ora, con i pompieri che hanno poi provveduto alla messa in sicurezza dell’area. Sono in corso accertamenti per determinare la causa del rogo, con l’ausilio delle immagini di alcune telecamere di sorveglianza che potrebbero fornire elementi utili all’indagine.

