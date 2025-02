Nel parco Giovanni Paolo II a Cagliari mancano i giochi. E così i residenti alzano nuovamente la voce e segnalano a Cagliaripad un mancato ascolto.

La scorsa estate alcuni giochi del parco Giovanni Paolo II erano diventati inagibili. L’area venne circoscritta con un nastro e i genitori avevano chiesto che venissero sostituiti.

I giochi invece sono stati tolti. E nessuna notizia è arrivata in merito a una sostituzione.

“Sono tante le famiglie che vanno al parco tutti i giorni. In particolare nel fine settimana, quando c’è bel tempo. Non è possibile che il Comune o chi per esso non abbia pensato di offrire ai bambini una soluzione alternativa. Sono passati 7 mesi e nulla all’orizzonte” dichiara Sonia, mamma di due bambine.

