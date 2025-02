Incidente stradale questa mattina intorno alle 4.30 sulla Statale 131. Un tir di grosse dimensioni si è rovesciato, per cause ancora da chiarire, all’altezza del bivio per Villagreca, in direzione Cagliari.

Il conducente del mezzo pesante è rimasto ferito, ma secondo le prime informazioni non sarebbe in gravi condizioni. Sul posto sono intervenuti il personale del 118, che si è occupato dell’uomo alla guida, gli agenti della Polizia Stradale, incaricati dei rilievi, e i Vigili del fuoco.

L’operazione di recupero del tir è particolarmente complessa. Già dalle prime ore del mattino si registrano rallentamenti e disagi alla viabilità, con traffico intenso per chi sta percorrendo la Statale.

