Fabio Pisacane, allenatore del Cagliari Primavera, ha parlato nel corso dell’evento “campioni di legalità” della sua esperienza ormai decennale in Sardegna, ma anche di alcuni aspetti bui legati al mondo del calcio.

“Questo è il mio decimo anno a Cagliari, per me questa è casa. Quando arrivai non pensavo di rimanere così tanto tempo. Con perseveranza e determinazione sono andato oltre le mie aspettative. Vengo da un contesto difficile, dove però grazie al calcio ho potuto riscattarmi. Ho combattuto contro la malattia, ma il mio sogno era giocare a calcio e sono riuscito a coronarlo”, ha dichiarato il tecnico rossoblù.

Pisacane ha parlato anche del mondo del calcioscommesse: “Durante la mia carriera da calciatore un ex direttore sportivo mi ha offerto 50.000 euro per truccare una partita, ma ho rifiutato. Voglio dire a tutti voi che la vita ci metterà davanti a scelte difficili, dobbiamo scegliere se girarci dall’altra parte o no”.

