In Evidenza Dermatite nodulare bovina, confermato nuovo focolaio nel Sud Sardegna

Dermatite nodulare bovina, confermato nuovo focolaio nel Sud Sardegna

Confermato nuovo focolaio di dermatite bovina. La ASL di Cagliari avvia gli abbattimenti e impone restrizioni nel raggio di 50 km

Di
Redazione Cagliaripad
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Crediti foto: Regione Sardegna

Non si ferma l’allerta sanitaria nel sud-est della Sardegna. Lo scorso 6 maggio, un nuovo focolaio di Lumpy Skin Disease (LSD), nota come dermatite nodulare contagiosa dei bovini, è stato confermato nel territorio di San Vito. La notifica ufficiale è giunta dai servizi veterinari della ASL di Cagliari e dagli uffici competenti della Regione Sardegna.

Il quadro epidemiologico nella zona del Sarrabus e del Gerrei è in costante evoluzione. Sebbene dal 24 aprile siano stati dichiarati ufficialmente estinti due focolai (uno a Muravera e uno a Villaputzu), l’attenzione resta altissima a causa della persistenza del virus in altre località. Attualmente risultano attivi i focolai nei seguenti comuni: Ballao, Muravera (due siti ancora monitorati) e San Vito (l’ultimo rilevato il 6 maggio).

Per bloccare la diffusione della patologia, che colpisce i bovini causando noduli cutanei e gravi danni produttivi, i veterinari della ASL di Cagliari hanno già avviato le procedure di abbattimento degli animali infetti individuati nel focolaio di San Vito. Contestualmente, è stata definita una vasta zona di protezione che copre un raggio di 50 chilometri dal punto del contagio.

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