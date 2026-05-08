Alghero, brutto incidente lungo la provinciale 55: un ferito in ospedale

Un risveglio movimentato quello di stamattina, venerdì 8 maggio, lungo la strada provinciale 55. Intorno alle ore 5:45, una squadra dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Alghero è dovuta intervenire d’urgenza a causa di un grave incidente stradale che ha visto coinvolta un’unica autovettura.

Per cause ancora al vaglio delle autorità, il conducente ha perso il controllo del mezzo, uscendo violentemente dalla carreggiata. L’auto ha terminato la propria corsa a bordo strada, fermandosi in una posizione estremamente precaria che minacciava di ribaltarsi ulteriormente.

L’instabilità del veicolo ha reso particolarmente delicate le operazioni di soccorso. Gli operatori del 115 hanno lavorato tempestivamente per stabilizzare il mezzo, creando le condizioni di sicurezza necessarie affinché il personale sanitario del 118 potesse avvicinarsi all’abitacolo per prestare le prime cure all’automobilista rimasto bloccato all’interno.

Una volta messo in sicurezza il veicolo, l’uomo è stato estratto e affidato ai sanitari. Dopo una prima valutazione sul posto, è stato disposto il trasferimento immediato al Pronto Soccorso dell’ospedale di Alghero per tutti gli accertamenti del caso. Nonostante il forte impatto e la dinamica complessa, le sue condizioni sono monitorate dai medici del presidio cittadino.

Oltre ai Vigili del Fuoco e al personale del 118, sono intervenuti i Carabinieri, che hanno effettuato i rilievi di legge per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro e hanno gestito la viabilità nel tratto interessato per evitare ulteriori pericoli. Le indagini proseguono per stabilire se l’uscita di strada sia stata causata da un colpo di sonno, dall’asfalto reso insidioso dall’umidità mattutina o da un guasto meccanico.

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