Torre Grande, reiterate violenze sessuali nella pineta: arrestato il responsabile

Si è concluso con l’arresto l’incubo che per settimane ha scosso la borgata marina di Torre Grande. Gli agenti della Squadra Mobile di Oristano, guidati dal vice questore Samuele Cabizzosu, hanno tratto in arresto un cittadino pakistano, ritenuto il presunto responsabile di una serie di violenze sessuali e molestie consumate all’interno della pineta.

L’indagine è scattata a seguito di numerose segnalazioni e denunce presentate da diverse donne. Le vittime hanno raccontato di essere state avvicinate, mentre frequentavano l’area verde, da un uomo con atteggiamenti inizialmente insistenti e invasivi. In diversi casi, tuttavia, la situazione è degenerata in veri e propri atti di violenza sessuale. Questi episodi avevano generato un forte senso di insicurezza e allarme sociale tra i residenti e i turisti della zona.

Per l’identificazione del sospettato è stato determinante il coraggio di una delle vittime. La donna è riuscita a immortalare l’uomo da lontano con il proprio smartphone, fornendo agli inquirenti una prova visiva di particolare rilievo. Grazie a questo scatto, la Squadra Mobile ha potuto incrociare le testimonianze, effettuare riscontri sul territorio e ricostruire, con elevata attendibilità, gli episodi illeciti riconducibili all’uomo, che avrebbero coinvolto complessivamente sei donne.

Le risultanze investigative sono state pienamente condivise dall’Autorità Giudiziaria, che ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. Il provvedimento è stato ritenuto necessario data la gravità dei fatti, la loro reiterazione e l’evidente pericolo che l’indagato potesse colpire ancora.

L’arresto è stato eseguito nella mattinata di oggi. Gli uomini della Mobile hanno rintracciato l’indagato e, dopo le formalità di rito, lo hanno trasferito presso la Casa Circondariale di Massama, dove resta a disposizione dei magistrati.

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