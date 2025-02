E’ stato disposto, da parte della procura di Sassari, il sequestro della salma di Natalie Tanda, la bimba di 8 anni morta sabato sera all’ospedale civile di Alghero, due giorni dopo l’intervento di asportazione delle tonsille.

Nelle prossime ore dovrebbe essere incaricato un medico legale per lo svolgimento dell’autopsia, motivo per cui è stata acquisita anche la cartella clinica della piccola paziente.

Nel frattempo, sono stati annullati i festeggiamenti del carnevale a Villanova Monteleone, luogo in cui la piccola risiedeva con la famiglia. La comunità è stata colpita profondamente dal dolore causato dalla tragedia e il sindaco ha stabilito che verrà istituito il lutto cittadino in occasione del giorno in cui si svolgeranno i funerali.

