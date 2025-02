Gli studenti dell’Istituto comprensivo 1 di Selargius premiati al Quirinale. Grande riconoscimento per i ragazzi e le ragazze della scuola sarda che si è piazzata al primo posto tra le scuole secondarie di primo grado di tutta Italia nel concorso nazionale “10 febbraio. Nel marmo e nel bronzo”.

Il premio è stato consegnato direttamente dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Grande merito del risultato è anche della professoressa Margherita Sulas, che ha accompagnato i ragazzi nella ricerca che ha portato all’elaborato finale, insieme alla dirigente Patrizia Fiori.

A esprimere l’orgoglio della comunità sui social è stato direttamente il sindaco Gigi Concu. “Un risultato che ci riempie di orgoglio e dà lustro a tutta la Comunità selargina” ha scritto il primo cittadino.

“Non capita sicuramente tutti i giorni né a tutti di essere ricevuti e premiati dal Presidente della Repubblica, e sono certo che questo sarà uno dei tanti ricordi indelebili che conserverete del vostro percorso scolastico. Di questi anni tra i banchi di una scuola che anche grazie a voi ci ricorda quanto l’istruzione sia importante e aiuti a fare la differenza, dentro e fuori da un’aula, e che la buona scuola non solo esiste ma noi l’abbiamo nel territorio”.

“Sta a noi grandi, in qualità di insegnanti, genitori o Istituzioni, trasmettervi anche le pagine più tristi e dolorose della nostra storia, come lo è stata il massacro delle foibe. Come voi, un domani, farete con i vostri figli o nipoti, perché è attraverso la memoria e la presa di coscienza degli errori passati che si diventa adulti consapevoli”.

