Due squadre del Comando provinciale dei vigili del fuoco di Nuoro sono intervenute alle ore 15:30 circa per un incendio abitazione in via Fala e Nodi a Oliena.

L’incendio per la quale sono in corso i rilievi atti a stabilirne le cause di innesco ha causato ingenti danni, ma fortunatamente non si registrano danni alle persone.

Le squadre VF giunte sul posto tempestivamente, hanno estinto l’incendio evitando che questo si propagasse per tutta la casa. Sul posto 4 mezzi vf, la base 118 di Oliena e i carabinieri.

