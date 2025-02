La prima proposta sulla legge fine vita, in Sardegna, giunse nel 2023 a pochi mesi dal cambio di guida regionale con l’insediamento della Giunta Todde. A novembre 2024 si tenne una conferenza stampa alla presenza di Marco Cappato, tesoriere dell’associazione Luca Coscioni che promosse il testo “Liberi subito” a sostegno del fine vita e del suicidio assistito.

Alla conferenza presenziarono il presidente del Consiglio regionale Piero Comandini e tutti i capigruppo del campo largo.

La Sardegna avrebbe dovuto fare da apripista per la legge sul fine vita che sarebbe dovuta essere approvata nei primi mesi di questo 2025. Tuttavia, tra la questione delle aree idonee, il caso Todde e la situazione della riorganizzazione sanitaria non si è ancora intrapreso l’iter per la legge fine vita. Intanto, la Toscana, è stata la prima regione ad approvare la legge.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it