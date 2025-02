Questa mattina, i Carabinieri della Stazione di Mandas, con il supporto dei colleghi di San Basilio e Siurgus Donigala, hanno rintracciato e arrestato un 36enne del posto in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Cagliari. L’uomo dovrà scontare una pena di 4 anni, 5 mesi e 25 giorni di reclusione per reati quali ricettazione, maltrattamenti contro familiari o conviventi, minacce e resistenza a pubblico ufficiale.

Negli ultimi anni, il soggetto era stato arrestato tre volte per episodi di violenza, oltraggio e resistenza alle forze dell’ordine, spesso intervenute su segnalazione di cittadini infastiditi dal suo comportamento provocatorio e aggressivo. Inoltre, si era reso responsabile di violenze domestiche nei confronti della compagna, in un’escalation di episodi di gelosia e maltrattamenti che l’avevano costretta ad allontanarsi da casa e a chiedere protezione.

Il provvedimento di carcerazione arriva a seguito della definizione di vari procedimenti penali, tra cui una denuncia per ricettazione del 2013, due arresti per resistenza e minacce a pubblico ufficiale tra il 2021 e il 2022 e diverse denunce per maltrattamenti in famiglia nel 2022.

Al termine delle formalità di rito, l’uomo è stato trasferito presso la Casa Circondariale di Uta per scontare la pena, come disposto dall’Autorità Giudiziaria.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it