Attimi di paura sabato sera a Cagliari, dove un centro scommesse in via Mandrolisai è stato preso d’assalto da due uomini armati di mazze e bastoni. I malviventi hanno fatto irruzione nel locale, in quel momento ancora aperto, mentre all’interno si trovava una dipendente.

I rapinatori hanno mandato in frantumi le slot machine e altre macchinette da gioco, riuscendo a impossessarsi delle monete contenute nei dispositivi. Subito dopo, sono fuggiti facendo perdere le proprie tracce, prima che potesse essere dato l’allarme. Fortunatamente, nessuno è rimasto ferito durante l’assalto.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Squadra Volante della Polizia di Stato, che stanno proseguendo le indagini per rintracciare i responsabili. Il bottino del colpo non è ancora stato quantificato, ma non sarebbe particolarmente ingente.

