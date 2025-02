Momenti di tensione ieri mattina all’alba a Cagliari, quando un sedicenne si è messo alla guida di un’auto presa a noleggio da una donna, perdendo il controllo del veicolo e schiantandosi contro diverse vetture parcheggiate in via Mandrolisai.

Dopo l’impatto, il ragazzo è fuggito prima dell’arrivo delle forze dell’ordine, ma poco dopo è tornato probabilmente con l’intento di recuperare l’auto danneggiata, utilizzando un altro veicolo, anch’esso noleggiato. Alla vista dei Carabinieri, ha tentato nuovamente la fuga, ma il suo piano è fallito: dopo un breve inseguimento, il giovane è stato fermato e arrestato dalle pattuglie del Nucleo Radiomobile.

Il 16enne cagliaritano è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e, oltre a ciò, è stato denunciato per guida senza patente. Dopo le formalità di rito, il minorenne è stato accompagnato a casa ed è ora a disposizione della Procura per i minorenni, che valuterà le misure da adottare nei suoi confronti.

