L’assessore regionale al Bilancio e vicepresidente della Giunta, Giuseppe Meloni, ha espresso fiducia nell’approvazione della legge di bilancio entro marzo. Questo commento è arrivato a seguito dell’approvazione da parte della Giunta Todde del terzo mese di esercizio provvisorio.

Meloni ha precisato che l’approvazione entro febbraio è impossibile: “È chiaro che la Manovra non potrà essere approvata entro il mese di febbraio. Confidiamo che invece ciò possa avvenire nel mese di marzo. Ovviamente, i tempi sono stretti, lo sappiamo bene, ci saranno le audizioni nella commissione del Bilancio, si dovranno pronunciare le altre commissioni e poi la manovra, dopo essere esitata nella commissione di Bilancio, dovrà approdare in aula”.

L’iter si è allungato anche a causa del nuovo parere obbligatorio del collegio dei revisori dei conti. Tuttavia, Meloni ha assicurato che i provvedimenti attualmente in discussione in Consiglio non rischiano problemi di copertura finanziaria: “Durante l’esercizio provvisorio possono essere approvati tutti quei provvedimenti che non comportino nuovi oneri ma solo quelli che possono essere compresi nel bilancio, così come lo abbiamo ereditato, e quindi in quel caso si procede per una spesa in dodicesimi. Se invece dovessero comportare nuovi oneri – chiarisce – devono essere necessariamente previsti nella nuova manovra perciò non possono essere approvati in regime di esercizio provvisorio. Quindi nel caso delle leggi che sono all’attenzione del Consiglio in questi giorni, in queste settimane, si è chiarito che non comportano nuove oneri o comunque sono oneri che rientrano all’interno delle disponibilità già previste nel bilancio che abbiamo ereditato”. Questo si riferisce in particolare alla riorganizzazione sanitaria, ripulita da norme con nuove spese, come quelle relative ai Centri di Assistenza Urgenza (CAU).

Meloni ha concluso auspicando un’approvazione rapida del bilancio da parte del Consiglio:”Noi confidiamo che il Consiglio chiaramente utilizzi tutte le sue prerogative, apporti dei miglioramenti al disegno di legge però poi proceda celermente con l’approvazione del bilancio perché ne hanno necessità i sardi”.

