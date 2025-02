Si spacciavano per avvocati per estorcere denaro a persone fragili, ma il loro piano è stato smascherato. Due uomini originari della Campania sono stati arrestati dai Carabinieri di Oristano e di Torre del Greco, in esecuzione di un’ordinanza emessa dal Gip del Tribunale di Oristano.

Gli episodi contestati risalgono al maggio scorso. La prima vittima è stata un’anziana di 85 anni di Oristano, contattata con la scusa di dover pagare una somma per aiutare i suoi nipoti, presunti responsabili di un grave incidente stradale. Confusa e preoccupata, la donna ha consegnato ai truffatori 3mila euro in contanti.

Lo stesso schema è stato utilizzato per raggirare un’altra donna, 88enne di Ruinas. In questo caso, i malviventi hanno raccontato che la figlia della vittima aveva investito una persona e rischiava gravi conseguenze. Per risolvere il finto problema legale, l’anziana ha ceduto 6mila euro e alcuni gioielli.

Dopo la denuncia delle vittime, sono partite le indagini coordinate dai Carabinieri di Oristano e Mogoro. Grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza, ai controlli sulle liste dei passeggeri in arrivo e in partenza dalla Sardegna e ai riconoscimenti fotografici, gli inquirenti sono riusciti a identificare i due truffatori.

I malviventi sono stati arrestati e trasferiti nel carcere di Napoli Poggioreale. Dovranno rispondere di truffa aggravata. Negli ultimi mesi, nell’Oristanese si sono registrati almeno 7 episodi simili. L’operazione dei Carabinieri ha portato all’emissione di 8 misure cautelari.

