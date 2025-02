Violento incidente ad Abbasanta. Due auto, una Fiat Punto e un’Audi A3, si sono scontrate intorno alle 3 di notte in prossimità della curva che conduce alla parrocchia del paese. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del Distaccamento di Abbasanta, che hanno messo in sicurezza l’area e collaborato con il personale sanitario per estrarre due persone rimaste incastrate nei veicoli. Una terza persona, coinvolta nell’impatto, è riuscita a uscire autonomamente dall’auto.

Tre ambulanze del 118 hanno soccorso i feriti, trasportandoli d’urgenza al Pronto Soccorso di Oristano per ricevere le cure necessarie. Al momento non si conoscono le loro condizioni precise.

Sul luogo dell’incidente sono intervenute anche le forze dell’ordine, che stanno raccogliendo elementi utili per ricostruire la dinamica dell’accaduto e accertare eventuali responsabilità.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it