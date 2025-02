Momenti di paura ieri sera a Giave, dove un violento incendio ha distrutto una palazzina di due piani situata nel centro storico. Le fiamme sono divampate intorno alle 20:45, rendendo necessario l’intervento immediato di due squadre dei Vigili del fuoco di Sassari.

Il rogo ha avvolto l’intero edificio, causando danni ingenti alla struttura. Nonostante gli sforzi dei soccorritori, il tetto è crollato parzialmente, rendendo l’immobile inagibile.

L’unico inquilino presente al momento dell’incendio è stato soccorso e accompagnato in ospedale per accertamenti, ma le sue condizioni non destano preoccupazione. Sul posto sono intervenuti anche un’ambulanza del 118 e una pattuglia dei Carabinieri.

