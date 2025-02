Il Movimento 5 Stelle fa quadrato intorno alla governatrice Alessandra Todde sul caso della decadenza. Dopo gli attacchi del centrodestra in Parlamento, dove Francesco Mura di Fratelli d’Italia e Dario Giagoni della Lega hanno chiesto un’informativa urgente al ministro Calderoli, il Campo largo fa scudo sulla presidente.

Il senatore Ettore Licheri, coordinatore regionale dei pentastellati, passa al contrattacco. “Le destre delle tante Santanchè disseminate un po’ ovunque, le destre dei record di indagati e condannati, le destre di Delmastro, le destre che abbaiano in tv, le destre che attaccano i giudici urlando al complotto, in questi giorni, senza vergogna, stanno chiedendo al Governo di Roma perché la Presidente Alessandra Todde non abbia dato le dimissioni dopo le contestazioni procedurali relative al deposito del rendiconto elettorale”.

“Un capolavoro dell’assurdo” lo definisce Licheri che incalza: “Forse ha emulato il grande Beckett, ma certamente ha oltraggiato tutti i sardi in possesso di senso della dignità. Mi sembra chiaro che questa messa in scena orchestrata da FdI sia stata pensata per tentare di distogliere l’attenzione dalla vicenda Delmastro, dagli scandali che toccano vari esponenti della maggioranza e dalla pletora di condannati, rinviati a giudizio e indagati che il governo Meloni colleziona come figurine”.

Licheri conclude: “Lasciate stare la Todde, che gode della fiducia del suo popolo, pensate invece ad affrontare le emergenze degli italiani di cui a quanto pare vi interessa sempre meno”.

