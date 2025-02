Il mondo della pallacanestro sarda è in lutto per la scomparsa di Paolo Merella, storico allenatore sassarese che ha dedicato cinquant’anni della sua vita al basket. Colpito da un malore, era ricoverato in condizioni gravissime all’ospedale di Sassari dal 20 febbraio: nella notte il suo cuore ha smesso di battere all’età di 72 anni.

Merella aveva iniziato la sua carriera a soli 15 anni, senza mai fermarsi. Ha allenato quasi tutte le squadre di Sassari, sia maschili che femminili: Torres, Sant’Orsola, Dinamo 2000, Cus Sassari, fino al settore giovanile della Dinamo Sassari, dove più recentemente seguiva l’Under 15.

E proprio la Dinamo ha voluto esprimere il proprio cordoglio con un post sui social. “La Dinamo Banco di Sardegna piange la scomparsa di Paolo Merella, prezioso collaboratore del club come allenatore delle formazioni giovanili Dinamo Academy. La passione e la competenza di Paolo resteranno sempre impresse nel cuore di tutti. Alla famiglia e agli amici il profondo cordoglio e l’affettuosa vicinanza del club di via Roma”.

