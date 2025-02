Sul posto è arrivata immediatamente la Polizia Locale per i rilievi e per la gestione del traffico: si procede a passo d'uomo

Sestu, maxi tamponamento a catena sulla 131dir: traffico in tilt

Nel pomeriggio un tamponamento a catena ha completamente paralizzato la strada statale 131dir in direzione Sestu.

In totale sono state coinvolte 4 auto e un furgoncino. Sul posto è arrivata immediatamente la polizia locale per effettuare i rilievi e per la regolazione del traffico.

Numerosi i disagi per gli automobilisti, che stanno procedendo a passo d’uomo nell’area. Il traffico infatti comincia dalla rotatoria Monreale.

Al momento non si hanno notizie sulle condizioni delle persone a bordo dei veicoli coinvolti nell’incidente.

