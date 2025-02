Bonorva, il sindaco D’Agostino a processo per abbandono di anziana

Il sindaco di Bonorva spiega sui social la singolare vicenda giudiziaria in cui si è ritrovato coinvolto in quanto primo cittadino del paese

Rinviato a giudizio insieme a una dipendente comunale per abbandono di anziana. Questa la vicenda che ha travolto il sindaco di Bonorva, Massimo D’Agostino, e spiegata in un lungo post sui social dallo stesso primo cittadino.

“Alcuni mesi fa, insieme con una mia collaboratrice, siamo stati raggiunti da un Avviso di Garanzia emesso dalla Procura di Sassari” rivela D’Agostino. “L’indagine è scaturita da una segnalazione anonima, peraltro neanche riguardante l’Amministrazione Comunale, ma che riguardava il presunto abbandono di un’anziana signora, cittadina di Bonorva, da parte della nipote, con questioni riguardanti una evidente diatriba familiare, piuttosto che l’operato dell’Amministrazione, mai menzionata nell’esposto”.

“Tuttavia, la Procura ha ritenuto opportuno estendere le indagini, coinvolgendo sia una funzionaria del Comune di Bonorva, indagata per mancata assistenza, sia lo stesso Sindaco, per la responsabilità oggettiva sull’operato della funzionaria”.

Il sindaco non ci sta e assicura di aver verificato l’operato della sua collaboratrice “che ha sempre agito a norma di legge e tutelando il bene della cittadina”. D’Agostino poi non si capacita per il suo coinvolgimento, “non per atti o comportamenti da lui messi in essere, ma semplicemente in quanto sindaco, chiamato a rispondere perche ritenuto comunque responsabile per le procedure, omesse o anomale, condotte dai propri funzionari”.

La Procura ha quindi richiesto il rinvio a giudizio per entrambi. “Posto che rivendico nella maniera più assoluta la correttezza e l’efficacia del comportamento della funzionaria, la cui professionalità e la scrupolosa adesione alla norma sono cose ben note, vi immaginate il sindaco di Milano o di Roma, se dovesse essere responsabile di ogni singolo comportamento dei loro centinaia di funzionari? In ogni caso, riponiamo la massima fiducia nella Magistratura e siamo convinti che l’esito del procedimento non potrà che confermare la correttezza del comportamento della funzionaria e la mia totale estraneità alla vicenda”.

