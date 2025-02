Cagliari-Juventus, le probabili formazioni e dove vederla

Tutto pronto per la sfida tra Cagliari e Juventus in programma domani all'Unipol Domus, dove questa mattina i rossoblù si allenano davanti al proprio pubblico

Rossoblù chiamati all’impresa per Cagliari-Juventus. La sfida è valida per la ventiseiesima giornata di Serie A e si terrà domenica 23 febbraio 2025 all’Unipol Domus, con inizio alle ore 20.45.

Dopo l’eliminazione dalla Champions League, la Juventus di Thiago Motta è chiamata a concentrarsi sul campionato per assicurarsi un posto tra le prime quattro. Il Cagliari, dal canto suo, sta vivendo un momento positivo, avendo recentemente fermato l’Atalanta e precedentemente superato il Parma. Nella partita d’andata all’Allianz Stadium, le due squadre hanno pareggiato 1-1.

Probabili formazioni

Per quanto riguarda le formazioni, il Cagliari potrebbe schierare Deiola come rinforzo per la mediana a due formata da Makoumbou e Adopo. In avanti Piccoli, con Zortea e Felici sugli esterni. In difesa ballottaggio a sinistra tra Augello e Obert.

La Juventus, invece, potrebbe apportare alcune modifiche rispetto alla formazione vista in Champions League: Kelly potrebbe affiancare Gatti in difesa dopo l’infortunio di Veiga; a centrocampo è possibile il ritorno di Thuram, mentre in attacco Yildiz potrebbe partire titolare al posto di uno tra Conceicao e Nico Gonzalez.

Cagliari (4-2-3-1): Caprile; Zappa, Mina, Luperto, Augello; Makoumbou, Adopo; Zortea, Deiola, Felici; Piccoli.

All. Nicola.

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Weah, Gatti, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Yildiz, Koopmeiners, Nico Gonzalez; Kolo Muani.

All. Motta.

Dove vederla

La partita sarà trasmessa in esclusiva su Dazn, disponibile tramite abbonamento. Inoltre, i clienti Sky Q, Sky Glass e Sky Stream con abbonamento a Dazn potranno seguire la partita anche sul canale 214 di Sky (Dazn 1).

