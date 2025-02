Presidente Todde a Ghilarza: “I giovani sardi siano protagonisti”

La Presidente della Regione Sardegna Alessandra Todde ha incontrato gli studenti dei licei scientifico e linguistico e dell’Ipsia e una rappresentanza della scuola secondaria di primo grado di Ghilarza.

Un incontro che fa seguito alle tappe di Oristano, Nuoro, Alghero e Macomer, in cui la presidente ha preso l’abitudine di dialogare coi giovani sardi.

“Sono qui per ascoltare, perché sono stanca di vedere le politiche per i giovani fatte dai vecchi, senza dare parola ai giovani. Invece i giovani devono essere protagonisti delle politiche che li riguardano e per questo per me è importante andare nelle scuole, come questa, ad ascoltare dalla vostre voce quelle che sono le vostre preoccupazioni, i vostri sogni, le vostre proposte”.

Durante l’incontro la Presidente ha raccontato il lavoro effettuato fin qui dalla sua Giunta. Mentre gli studenti hanno esposto tutte le problematiche in corso in materia di dispersione scolastica, “cervelli in fuga”, collegamenti tra piccoli centri, sanità e trasporti.

“Tra le domande, una mi ha colpito particolarmente: come possiamo rendere la scuola più inclusiva e garantire pari opportunità alle giovani donne, anche nel mondo della tecnologia? Restituire fiducia è fondamentale, perché spesso i limiti sono solo nella nostra testa. Stamattina ho raccontato di ‘Il diritto di contare’, un libro che mi ha segnato: la storia di una matematica afroamericana della NASA, che con talento e determinazione hanno superato discriminazioni e contribuito alla corsa allo spazio. Un esempio di come il sapere possa abbattere ogni barriera” ha spiegato la Presidente Todde.

