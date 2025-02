Cagliari-Juventus, Nicola: “Subito gol da polli, meglio nella ripresa”

“La volontà è sempre quella di avere un atteggiamento come quello della ripresa di oggi”. Così mister Davide Nicola in sala stampa dopo la sconfitta per 1-0 del Cagliari contro la Juventus. “Le qualità non sempre ti permettono questo – ha però aggiunto il tecnico – nel secondo tempo abbiamo alzato baricentro e aumentato la proposta, ma allo stesso tempo era dura non subire attacchi negli spazi in campo aperto nella nostra metà campo”.

Sulle scelte tattiche spiega: “Volevamo avere densità a metà campo all’inizio della partita, il centrocampo a tre ci permetteva di essere pronti a varie situazioni, siamo mancati nelle scalate in pressione, abbiamo subito gol in una situazione che conoscevamo perché la Juventus quando recupera palla centralmente e riparte ti fa male, dovevamo essere più veloci in uscita”.

“Nel secondo tempo abbiamo cambiato qualcosa come previsto, il Cagliari ha fatto la partita che doveva, dobbiamo essere più abili nell’avere equilibrio tra proporre e curare la fase difensiva. Nel secondo tempo ci siamo riusciti e ripartiamo da lì”.

Intanto però, le avversarie nella corsa salvezza hanno macinato punti in questa giornata. “Quest’anno la quota è alta e tutti possono fare risultato contro chiunque, la forbice è sottile tra una squadra e l’altra e nessuno può dirsi tranquillo o spacciato”.

Tornando alla partita, Nicola si rammarica per il gol subito: “Dispiace per il modo in cui abbiamo subito il gol in una situazione che conoscevamo, abbiamo un po’ rosicato, lo sapevamo e siamo stati un po’ polli. La Juventus poteva farci gol in altri modi e l’avremmo accettato, così dispiace”.

Infine una nota su Zito Luvumbo, in campo dopo diverso tempo e autore di una buona prestazione. “Luvumbo mancava da due mesi, avevamo messo in conto di dargli un po’ di minutaggio oggi, a sinistra è più propenso a crossare, ha fatto alcune giocate molto belle, poteva essere più qualitativo nell’assist finale. Poi ho messo anche Coman per sfruttare la qualità e la velocità tra le linee, nel corso delle settimane lavoreremo con questi calciatori offensivi per accrescere le nostre soluzioni e la nostra pericolosità”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it