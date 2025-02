Sanluri, brutto incidente sulla 131: due auto coinvolte e traffico in tilt

Un brutto incidente stradale si è verificato questa mattina lungo la Statale 131, in direzione Cagliari, poco distante dal bivio per Sanluri. Due auto sono rimaste coinvolte nello schianto: una si è ribaltata sulla carreggiata, mentre l’altra è finita sopra il costone a ridosso della strada.

Al momento non si conoscono le condizioni delle persone coinvolte. Sul posto sono prontamente intervenuti i Vigili del fuoco per la messa in sicurezza dell’area, mentre le ambulanze del 118 stanno prestando i primi soccorsi. Gli operai dell’Anas sono impegnati nella gestione del traffico, mentre la polizia stradale sta effettuando i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente.

