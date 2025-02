Cagliari, l’insolito avvistamento al Poetto: spunta fuori una nutria

Il bel tempo a Cagliari non porta al Poetto solo le persone, ma anche le nutrie. Questa la testimonianza di un video caricato da parte di un utente su un noto gruppo Facebook, intitolato “Il mare sardo”.

Efisio Atzeni ha ripreso una nutria che si è fermata per diversi minuti in riva al mare. Un avvistamento insolito, anche perché in genere questi roditori si incontrano per lo più vicino ad aree con acqua dolce.

Il video ha suscitato lo stupore di tantissimi utenti che sono rimasti sorpresi dall’insolita gita al mare da parte dell’animale.

