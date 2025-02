Respinti tutti gli emendamenti della minoranza, approvato invece un correttivo proposto dalla Giunta: il via libera per il provvedimento potrebbe arrivare giovedì prossimo

Ddl Sanità, approvato primo articolo: ok commissariamento Asl

Il primo passo per l’approvazione del disegno di legge sulla sanità è stato compiuto: quest’oggi in aula è stato approvato il primo articolo del provvedimento, ovvero quello relativo al commissariamento delle Asl.

Bocciati tutti gli emendamenti proposti dalla minoranza, mentre è stato varata la modifica al testo proposta dalla Giunta relativa all’obiettivo che si intende raggiungere. Di fatto, l’intento è quello di garantire e migliorare l’erogazione dei livelli essenziali di assistenza sul territorio regionale.

A questo punto, il via libera per l’intero testo potrebbe arrivare entro giovedì prossimo, ma l’aula è stata convocata già per la giornata di martedì.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it