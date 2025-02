Cagliari, notte di incidenti: si scontrano su auto in sosta e vetrina

Nella notte si sono verificati due incidenti in città. In fuga uno dei conducenti, che però aveva preso la macchina a noleggio. Contusioni invece per un ragazzo

Notte movimentata a Cagliari, che è stata testimone di due incidenti stradali avvenuti in via Redipuglia e in via De Gioannis.

Due automobilisti infatti hanno perso il controllo dei loro mezzi causando diversi danni ad altri veicoli parcheggiati e alla vetrina di un negozio.

Nel sinistro di via Redipuglia, un’auto si è schiantata contro altri veicoli parcheggiati. Dopo l’impatto però il conducente è sceso dal mezzo ed è scappato senza lasciare tracce. Tuttavia, l’automobile era stata presa a noleggio e dunque la polizia dovrebbe riuscire a risalire al colpevole.

Diversa la situazione verificatisi invece in via De Gioannis. Un ragazzo infatti non è riuscito più a governare il suo mezzo e si è schiantato contro un palo della luce e contro la vetrina di un negozio, causando danni importanti.

Fortunatamente per lui, non ci sono state conseguenze a livello fisico, dal momento che ha riportato solo qualche contusione.

