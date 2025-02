Todde: “Vogliamo dare prospettive reali ai nostri giovani”

La presidente della regione Sardegna, Alessandra Todde, ha fatto visita al Liceo “Antonio Segni” di Ozieri, settima tappa che ha visto la governatrice incontrare anche i giovani delle scuole di Oristano, Nuoro, Alghero, Macomer e Ghilarza.

“Molti i temi affrontati, a partire dall’ambiente, una delle preoccupazioni centrali di questa generazione, che cresce in un mondo dove le risorse sono sempre più limitate e il cambiamento climatico è una realtà concreta. La sanità è stato un’altro tema centrale del dibattito, con l’obiettivo chiaro e non più rinviabile, quello di garantire un accesso equo ed efficiente alle cure, riducendo le attuali criticità e abbattendo i tempi di attesa”, ha dichiarato Todde a margine dell’incontro.

“Grande attenzione anche al tema della scuola, delle infrastrutture e dei trasporti, diritti fondamentali per il lavoro, lo studio e la qualità della vita. L’accesso alla scuola non si esaurisce con l’orario delle lezioni. È un ecosistema fatto di attività extracurricolari, sport, cultura, teatro, musica e socialità. Se il sistema di trasporti non consente agli studenti di partecipare pienamente a questa dimensione, allora stiamo perdendo un tassello fondamentale della loro formazione“.

La presidente ha infine concluso: “La fuga dei cervelli e il lavoro, ancora una volta tra le principali preoccupazioni. La possibilità di fare ricerca e confrontarsi con il mondo è essenziale. Ecco perché insisto sull’importanza di viaggiare, di aprirsi, di studiare le soluzioni adottate altrove per problemi simili ai nostri. Il nostro impegno è rivolto a costruire un modello economico che dia prospettive reali ai giovani e valorizzi i settori strategici del territorio“.

