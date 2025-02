Caso Todde, ricorso alla Corte Costituzionale sulla richiesta di decadenza

La Regione Sardegna ha reso noto di aver avviato ufficialmente il ricorso alla Corte Costituzionale in merito alla richiesta di decadenza della presidente Alessandra Todde. La delibera è stata approvata questo pomeriggio e segue la mozione passata in Consiglio Regionale il 18 febbraio.

La Presidente aveva già presentato un altro ricorso, in precedenza, al giudice civile del tribunale ordinario sia sulla sanzione da 40 mila euro comminata dal Collegio di garanzia elettorale che per la richiesta di decadenza.

Il ricorso si basa sul conflitto di attribuzioni tra la legge statutaria sarda e quella dello Stato: in caso di violazioni, secondo lo Statuto Alessandra Todde sarebbe “punibile” come consigliera eletta ma non come Presidente della Regione Sardegna. E chiede se il Collegio abbia le funzioni per far considerare nullo il voto popolare.

