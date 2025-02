Gatto Tigro, Ugo Cappellacci: “So chi lo ha ucciso, costituisciti”

Il parlamentare di Forza Italia punta il dito su un minorenne di Dolianova: "Se non andrai dalla polizia entro lunedì, lo farò io"

Con un video sul suo profilo Instagram, il parlamentare sardo Ugo Cappellacci ha svelato di sapere chi ha prima bruciato e poi ucciso il gatto Tigro a Dolianova. Una svolta arrivata grazie alla testimonianza di un anonimo che incolpa un minorenne della comunità.

“Io so chi sei. E per questo mi rivolgo direttamente a te, anche se sei minorenne. Entro il fine settimana, devi parlare con i tuoi genitori e presentarti spontaneamente alla polizia municipale di Dolianova. Se non lo farai, lunedì mattina sarò io stesso a consegnare il tuo nome alle autorità“.

Il parlamentare di Forza Italia aveva messo una taglia di 1000 per scoprire il responsabile. Chi ha fatto il nome ha però preferito non farsi dare la somma. Che verrà devoluta ad associazioni animaliste.

“Hai bruciato vivo un essere innocente. Ora devi guardarti dentro e trovare il coraggio di affrontare le conseguenze. Devi capire la gravità di quello che hai fatto e trovare aiuto“.

