Pabillonis, violento scontro ad un incrocio: gravissimi un uomo e una donna

Nella mattinata odierna, lungo la Strada Statale 197, al km 6, all’incrocio per Pabillonis, si è verificato un grave incidente stradale. Coinvolti due veicoli: sono rimaste ferite quattro persone, di cui due in condizioni critiche.

Dalle prime ricostruzioni, il sinistro potrebbe essere stato causato dalla possibile mancata precedenza. Un’Opel Zafira, condotta da un 57enne di nazionalità cinese, ripartendo da uno stop per immettersi sulla statale, è entrata in collisione con una Jeep Compass.

A seguito dell’impatto, l’uomo è stato trasportato in ambulanza in codice rosso all’ospedale Santissima Trinità di Cagliari. Mentre una passeggera, al momento in fase di identificazione, è stata elitrasportata in condizioni gravi all’ospedale Brotzu.

A bordo della Jeep Compass, viaggiavano due uomini, entrambi residenti a Villamar: il conducente, un 72enne, e il passeggero, un 62enne. Entrambi hanno riportato ferite di minore entità e sono rimasti sul posto in attesa dei soccorsi.

Sul luogo dell’incidente sono intervenute tre pattuglie dei Carabinieri per i rilievi, insieme a personale dell’Anas, ai Vigili del Fuoco di Sanluri e ai sanitari del 118, con l’ausilio di quattro ambulanze e dell’elisoccorso.

Le indagini sono in corso per stabilire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it