Nuoro, macchia di gasolio sulla strada: scontro frontale tra auto

La squadra 1A dei Vigili del Fuoco di Nuoro è intervenuta alle ore 11:10 circa all’ingresso di Nuoro, in via Muguina, per un incidente stradale.

Secondo una prima ricostruzione, il conducente di una Kia Picanto ha perso il controllo dell’auto presumibilmente per una grossa macchia di gasolio sulla sede stradale.

Lo sbandamento lo ha portato a impattare su una Opel Meriva che giungeva dal lato opposto.

Fortunatamente nulla di grave per i due conducenti. Sul posto due ambulanze, polizia e polizia municipale.

