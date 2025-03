È la grande giornata del big match in Serie C: la Torres sarà ospite della Ternana in una sfida che sarà decisiva per determinare il secondo posto del girone B.

I rossoblù saranno sostenuti dalla carica di 500 tifosi, partiti ieri dall’aeroporto di Alghero e pronti a “invadere” gli spalti dello stadio di Terni.

Tanta è l’attesa della partita, che in tanti hanno deciso di investire su una esperienza che avrà grandi ripercussioni sulla stagione.

